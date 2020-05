Le "Drame du Heysel", qui avait fait 39 victimes en 1985, sera commemoré ce vendredi

La finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1985 de football entre Liverpool et la Juventus restera à jamais tristement associée au 'Drame du Heysel' qui a fait 39 victimes. Vendredi, une cérémonie de commémoration aura lieu au Stade Roi Baudouin. Trente-cinq ans jour pour jour après ce tragique événement.

Le 29 mai 1985 devait être un soir de fête à Bruxelles avec la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus. La soirée a rapidement tourné au drame. Près de 60.000 supporters prennent place dans le stade du Heysel, bien vétuste pour un événement d'une telle importance. Sans compter des forces de l'ordre complètement dépassées qui ne contrôlent pas les supporters, permettant à une majeure partie d'entrer sans ticket.

Les incidents débutent vers 19h10, lorsque des hooligans de Liverpool lancent des objets en verre et des pierres en direction du bloc Z, réservé à des supporters belges neutres mais où des supporters de la Juventus avaient également pris place.

Dix minutes plus tard, les hooligans anglais forcent le passage, envahissent le bloc Z et provoquent un immense mouvement de foule dans la tribune. Voulant se défendre, les supporters italiens se replient à l'autre bout de la tribune pendant que d'autres arrivent à s'échapper via les portes donnant accès à la pelouse. Les forces de l'ordre ferment les accès au terrain, piégeant ainsi les supporters de la Juventus.

Dans le bloc Z, des supporters sont soit piétinés, soit écrasés contre le mur de la tribune qui s'effondre sous la pression. Les autres supporters de la Juventus, situés de l'autre côté du terrain, tentent alors de quitter leur tribune via le terrain pour affronter les hooligans anglais mais sont stoppés par les forces de l'ordre.

Au fil des minutes, les événements se calment et des corps sont évacués tant bien que mal. Craignant de nouvelles émeutes si le match est reporté, l'Union européenne de football (UEFA) décide de maintenir le match qui débute à 21h30 et qui sera remporté 1-0 par la Juventus grâce à un penalty transformé par Michel Platini. Le joueur français célébrait alors son but, ce qui lui a été fortement reproché. "Ceux qui me reprochent cette joie n'ont jamais marqué un but de leur vie", avait-il alors répondu.

Le 'Drame du Heysel' fera au total 39 morts et plus de 450 blessés. En octobre 1988, le 'Procès du Heysel' débute et le verdict tombe le 28 avril 1989. Quatorze hooligans anglais sont condamnés à trois ans de prison dont dix-huit mois avec sursis. Inculpé pour homicide involontaire, Albert Roosens, le président de l'Union belge de football, écope de six mois de prison avec sursis. Le capitaine de gendarmerie Johan Mahieu se voit infliger neuf mois de prison, également avec sursis. Une sanction réduite à six mois en appel.

Un an plus tard, l'UEFA est déclarée civilement responsable et son secrétaire général Hans Bangerter est condamné à trois mois de prison avec sursis. Liverpool est également interdit de toute participation à une compétition européenne durant 10 ans, une peine finalement réduite à 6 ans. Les clubs anglais sont, eux, interdits de confrontations européennes durant 3 ans. Une sanction qui passera à 5 ans après les débordements des hooligans anglais lors de l'Euro 1988 en Allemagne.

Vendredi, la ville de Bruxelles organise une cérémonie de commémoration pour les 35 ans de la tragédie. Cette cérémonie aura lieu en comité restreint en raisons des conditions sanitaires imposées par la crise du coronavirus. Elle se tiendra en présence du Bourgmestre Philippe Close (PS), du Premier Échevin et Échevin des Sports Benoit Hellings, du Chef de corps de la Police de Bruxelles-Capitale Ixelles Michel Goovaerts et des ambassadeurs d'Italie et du Royaume-Uni.