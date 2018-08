Le Croate Mario Mandzukic prend sa retraite internationale

Mario Mandzukic, l'attaquant Croate a annoncé sa décision de se retirer du football international via la fédération croate. Une décision qui arrive après avoir atteint la finale de la Coupe du Monde cet été avec la Croatie.

" Il n'y a pas de moment idéal pour partir. Si nous le pouvions, je crois que nous jouerions avec la Croatie jusqu'à la fin de nos jours, car il n'y pas de plus grande fierté pour un joueur. Mais je sens que le moment est venu pour moi maintenant. J'ai fait de mon mieux pour contribuer au succès du football croate ", a-t-il déclaré par communiqué.

Après 89 sélections et 33 buts marqués le joueur de 32 ans a décidé d'arrêter avec sa sélection. Une histoire qui aura commencé en 2007, et durant laquelle il aura vécu deux Euros (2012 et 2016) et deux Coupes du Monde (2014 et 2018). Il fait notamment partie de l'équipe vice-championne du mondial de cet été, où la Croatie a atteint la finale contre la France. Il a marqué durant ce match le deuxième but croate, synonyme d'espoir pour le pays.

Le joueur de la Juventus va donc désormais uniquement se concentrer sur son club.