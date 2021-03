Le Bruxellois Largie Ramazani, 20 ans, a inscrit un superbe but ce week-end à l'occasion de la victoire d'Almeria B face à Torredonjimeno (1-0). L'ailier formé à Anderlecht, Charlton et Manchester United a inscrit le but victorieux de son équipe en fin de rencontre (77') d'un superbe lob parti de sa moitié de terrain !

"Un but digne du Prix Puskas", s'est enflammé son club d'Almeria sur les réseaux sociaux...

Arrivé en Andalousie en août dernier en provenance de l'Angleterre, Largie Ramazani a réussi à gratter du temps de jeu avec l'équipe A d'Almeria, qui évolue en D2 espagnole, et a même inscrit deux buts.

Largie Ramazani a également porté à une reprise les couleurs de Manchester United en Europa League, à l'occasion du déplacement des Red Devils à Astana le 28 novembre 2019 (défaite 2-1).