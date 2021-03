Le coup de force de la Pro League pour verrouiller la division 1B

C’est un véritable coup de théâtre, voir un coup d’Etat, qui se trame dans les coulisses du foot professionnel. Une réunion secrète s’est tenue récemment avec les représentants du G5 (Bruges, Anderlecht, Gand, Genk et le Standard) et les deux " Grands " du K11 que sont l’Antwerp et Charleroi. Objectif : introduire dès la saison prochaine 7 ou 8 équipes d’U23 dans le championnat de division 1b ! 7 ou 8 équipes selon le retour, ou non, de Virton qui devrait, cette fois, obtenir sa licence après son long bras de fer avec la Fédération. Sans oublier la demande par la Pro League du maintien du Lierse (avant-dernier de 1B) qui, dans les textes actuels du règlement, serait descendant alors que les U23 de Bruges disparaîtraient de la 1B, toujours si on suit à la lettre le règlement actuel. La proposition sera votée aujourd’hui lors de l’Assemblée générale de la Pro League, dans un hôtel près de l’aéroport de Zaventem. Ce point éclipse évidemment le reste de l’ordre du jour, dont la reconduction pour un an de Pierre François comme directeur général de l’association des clubs professionnels.

Un vote ne suffit pas

Si la proposition devait être ratifiée par le vote de l’A.G., elle ne serait pas pour autant d’application. Il s’agira en effet de franchir ensuite un obstacle non négligeable : celui du Conseil Supérieur de la Fédération. Cet organe est composé de représentants de quatre entités : l’Union Belge, la Ligue Pro, le foot amateur flamand (VV) et le foot amateur francophone (ACFF). Il est consulté, en sa qualité de gardien du temple, pour toute modification du règlement ou tout changement de format de compétition (article B1.9 du règlement fédéral). C’est bien de cela dont il s’agit ici. Pour le changement, il faut l’unanimité. C’est-à-dire l’approbation des quatre entités. Et c’est là que cela risque sans doute de coincer car les premières réactions au sein du foot amateur sont, on s’en doute, très négatives. D’abord parce que ce n’était pas ce qui était prévu lors des premières discussions avec le management de la Pro League. L’idée était alors d’introduire, à terme, 4 équipes espoirs en 1b et 4 autres en nationale 1. Voire même davantage d’équipes U23 avec la perspective d’une scission communautaire de la nationale 1, avec deux séries de 16 clubs de chaque côté de la frontière linguistique. Une réforme surtout demandée par les dirigeants flamands ces derniers mois.

Une ligue de plus en plus fermée, une formule encore plus hybride

Aujourd’hui, on a de plus en plus le sentiment qu’avec cette véritable OPA, la Pro League veut imposer une ligue fermée, verrouillée même à double tour. On le sait, il n’y aura pas de montant de la nationale 1 après la saison décrétée blanche. L’occasion fait le larron. Et c’était donc la porte ouverte pour remodeler cette 1b à la guise de la Pro League. Même si le championnat des U21 s’est, lui aussi, retrouvé à l’arrêt pour les mêmes raisons. Alors que l’expérience de cette saison avec les espoirs du club brugeois n’a pas été des plus concluantes (dernière place du classement de la 1B et 8 points sur 69 actuellement !), on se dirigerait donc vers une formule encore plus hybride encore avec, pour moitié, des équipes " d’adultes " et pour l’autre moitié des équipes espoirs. Comprenne qui pourra… Et que deviendra par ailleurs le championnat des U21 décapité de ses meilleurs éléments ? Gageons que cela ne devrait pas faire plaisir à tous les clubs non concernés qui resteront sur le carreau (les membres du G7 plus OHL ou Malines devraient être les lauréats). Récemment encore, Mehdi Bayat, présent en sa qualité de président de la Fédération, confiait lors d’une réunion du Conseil Supérieur que ses espoirs carolos n’étaient pas prêts pour jouer en division 1b mais bien à un étage inférieur. C’est sans doute par solidarité qu’il a changé d’avis…

Licences exigeantes

Rappelons aussi que les conditions d’obtention de la licence pro demeurent très exigeantes pour les clubs amateurs. Ainsi le FC Liégeois qui en a fait la demande (ainsi que quelques autres clubs de Nationale 1 comme Visé, l’Olympic ou le Patro Eisden) se retrouve aujourd’hui confronté à un dossier quasi inextricable pour l’augmentation de son éclairage. A réaliser dans un délai très court, rendu encore plus difficile par le contexte sanitaire et météorologique (pas évident de monter sur un pylône avec la pluie et le vent…). Au même moment, on apprend que la Pro League offrirait à Deinze, membre de la division 1B, la possibilité d‘une prolongation d’un an pour mettre son stade en conformité. Un deux poids, deux mesures, assez stupéfiant ! Bref, on l’aura compris, il va devenir de plus en plus difficile pour un club amateur de se frayer un chemin vers le monde professionnel. Si ce passage à 16 en 1B devait se réaliser, ce serait, à juste titre, considéré comme une véritable gifle assénée au foot amateur dans son ensemble. Un foot amateur qui n’aurait plus qu’à ramasser les miettes sportives et financières que lui laisserait la ligue professionnelle dans sa grande et bien connue générosité…