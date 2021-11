Le conte de fées de Deniz Undav à l'Union : D’un contrat à 150 euros à attaquant le plus décisif au monde !

En ces temps incertains, l’Union Saint-Gilloise a remis sur le devant de la scène le concept suranné de "l’Union fait la force". Grâce à un collectif rodé, enthousiaste et solide, les "jaune et bleu" donnent une leçon d’efficacité à leurs adversaires mais surtout apportent de la fraîcheur et de la joie à notre compétition. Du coup, les voir occuper la tête d’à peu près tous les classements de notre Pro League - Champion d’automne, meilleure attaque, meilleure défense, meilleure équipe à domicile et à l’extérieur, etc... - n’est pas un hasard.

Mais la force d’un groupe se nourrit aussi de la qualité individuelle de ses interprètes. Certes, Felice Mazzù, en parfait meneur d’hommes, rappelle à chaque interview que "le groupe, l’équipe doit rester la prérogative, et que sans cet esprit, on ne va nulle part" mais il est difficile de passer sous silence la performance d’un joueur en particulier contre le KV Ostende, celle de Deniz Undav.

Grâce à son quadruplé inscrit à la côte, l’avant-centre allemand est désormais meilleur buteur de Pro League (14 buts en 15 matches) et continue de surprendre et d’enchaîner les excellentes prestations semaine après semaine. "C’est un attaquant complet qui excelle dans plusieurs registres, détaille le consultant Alexandre Teklak, "dos au but, Undav sait protéger un ballon comme personne, on n’arrive pas à le bouger. De plus, il sait faire jouer les autres."

Des propos confirmés par son coéquipier Guillaume François qui livre cette anecdote, "à l’entraînement, on aime se challenger avec lui. L’autre jour, il était entouré de 5 joueurs et il n’a même pas perdu la balle. On se demande comment il fait !"