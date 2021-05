Le Congrès de la FIFA va discuter d’un Mondial tous les deux ans

Mais le simple fait d’envisager "une étude de faisabilité sur les conséquences de l’organisation" de Mondiaux masculin et féminin "tous les deux ans", idée distillée depuis plusieurs semaines déjà, fait l’effet d’une petite bombe.

La 71e assemblée de l’instance du foot mondial, censée se tenir à Tokyo et rebasculée en visioconférence, ne touchera pas dès cette année à son joyau, qui se tient tous les quatre ans depuis 1928 chez les hommes et 1991 chez les femmes.

Inscrite à l’agenda par la fédération saoudienne, proche du patron de la FIFA Gianni Infantino, cette proposition a de quoi allécher les diffuseurs mais crisper les championnats nationaux, les confédérations et tous les clubs qui constatent déjà l’épuisement des joueurs.

On attendait des débats sur les menaces de boycott du Mondial qatari ou sur l’éphémère Super Ligue… Mais c’est une nouvelle bataille du calendrier qui se dessine vendredi au Congrès de la FIFA, avec l’idée d’une Coupe du monde tous les deux ans.

Car dès le 3 mars, le Français Arsène Wenger, directeur du développement au sein de l’instance mondiale, préconisait dans une interview au Parisien d’organiser "tous les deux ans" la Coupe du monde, l’Euro et les autres championnats continentaux, "et d’arrêter tout le reste".

Bien que l’idée ait aussitôt été jugée "irréaliste" par l’association European Leagues, qui regroupe une trentaine de championnats européens, elle figure aussi dans un rapport rendu la semaine dernière par le même Wenger, qui recommandait samedi "d’aboutir chaque fin d’année à une grande compétition".

Une telle refonte du calendrier sonnerait le glas des matches amicaux, réorganiserait les phases de qualification, décalerait les tournois continentaux programmés deux ans après le Mondial, et imposerait aux clubs de libérer leurs internationaux chaque été – donc de retarder leur reprise et d’assumer un risque supplémentaire de blessure.

L’impact économique est lui aussi incertain : "Attention au risque de rendre le produit moins rare, donc moins prestigieux" que le Mondial actuel, explique à l’AFP Raffaele Poli, responsable de l’Observatoire du football CIES à Neuchâtel.

Par ailleurs et comme "on ne peut pas faire payer le consommateur à l’infini", une telle multiplication des rendez-vous internationaux rongerait les droits TV des championnats et des tournois continentaux, bousculant tout l’équilibre actuel, ajoute le chercheur.