Le coefficient belge en danger, "La collaboration dans le foot belge, c’est souvent du chacun pour soi"

Europa League, Franky Van der Elst : "La solidarité n’est pas une priorité" - 09/12/2021 Il revient sur le tapis chaque saison ou presque : le sacro-saint coefficient européen. Avec les prestations des dernières années, la Belgique est en recul. Pour le moment, notre pays pointe à la 13e place du classement. Pas irrémédiable mais les survivants devront jouer l’ensemble de la classe. Une logique collective dont le football belge n’a pas coutume. "La collaboration dans le football belge, c’est quand même souvent du chacun pour soi.", explique le double soulier d’Or brugeois Franky Van der Elst. "On prend rarement des décisions dans l’intérêt général. C’est un problème qui existe depuis longtemps. La solidarité n’est pas directement une priorité pour beaucoup de clubs." Et pourtant, paradoxalement, le travail des uns profite aux autres dans le contexte européen. L’impuissance face à la fuite des talents Le recul belge au classement européen s’explique de diverses manières. Une compétition nationale qui manque parfois de compétitivité. Mais pour Franky Van der Elst, " le problème principal réside dans l’incapacité à garder les talents. On achète des joueurs, on les utilise un ou deux ans, et on les revend. Idem pour les talents belges. On ne peut pas les garder jusqu’à 22 ou 23 ans." Un souci qui ne suffit pas à expliquer les soucis de Bruges et de Genk notamment cette année. "Et c’est inquiétant pour le futur du football belge", ajoute l’ancien capitaine des Diables rouges. "Bruges est le top club en Belgique actuellement. Il dispose de gros moyens. Tant financiers que sportifs. Ils ont gardé une grande partie de leur effectif avec l’apport de quelques renforts. Genk a fait la même chose. Voir l’écart avec le top européen reste inquiétant." Quels que soient les résultats de la soirée, Gand, déjà qualifié pour la suite de la Conference League, et Genk, s’il poursuit sur la scène européenne, devront absolument porter au plus loin les couleurs du football belge. A l’avenir, il faudra peut-être également se poser des questions sur la manière de renforcer le niveau du championnat belge.