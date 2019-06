Le coach de la Pologne: "Nous avions peur de la Belgique"

Pologne - Belgique : Le Résumé du Match - Euro Espoirs 2019 - 16/06/2019 Les Espoirs ont entamé de la plus mauvaise des manières l’Euro en Italie, en s’inclinant 3-2 face à la Pologne qui semblait être l’adversaire le plus accessible du groupe (Italie, Espagne, Belgique, Pologne). Le match a pourtant bien commencé pour les Belges, qui ouvraient le score au quart d’heure de jeu par Leya Iseka. Ils continuent ensuite à se procurer des occasions avant d’encaisser le but égalisateur de Zurkowski. Ils perdent alors un peu le fil du match mais le score n’évolue pas avant la pause. La deuxième mi-temps voit une leçon de réalisme de la part des Polonais avec des buts à la 52ème minute (Bielik) et 79ème (Szymanski). Cools rend l’espoir aux Belges cinq minutes plus tard d’une tête. Mais c’est trop tard, la Belgique s’incline 3-2 face à une Pologne très réaliste. Les Belges se sont montrés beaucoup trop faibles en défense.