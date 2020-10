Le coach de l'Angleterre Southgate fait appel à trois nouveaux joueurs avant d'affronter la Belgique

Gareth Southgate a dévoilé jeudi une sélection de 30 joueurs pour les trois échéances qui attendent l'équipe nationale d'Angleterre lors de la prochaine trêve internationale. Après avoir défié le pays de Galles le 8 octobre en match de préparation, les 'Three Lions' défieront la Belgique (11/10) et le Danemark (14/10), chaque fois à Wembley. L'attaquant d'Everont Dominic Calvert-Lewin, l'ailier d'Arsenal Bukayo Saka et le milieu de terrain de Leicester City Harvey Barnes sont sélectionnés pour la première fois.

Ben Chilwell (Chelsea) et Harry Maguire (Manchester United) signent eux leur retour alors que les jeunes Phil Foden (Manchester City) et Mason Greenwood (Manchester United), qui se sont illustrés négativement en Islande en brisant les mesures de confinement, ne sont pas sélectionnés.

- la sélection -

Gardiens: Dean Henderson (Manchester United), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Ainsley Maitland-Niles (Arsenal), Tyrone Mings (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Kieran Trippier (Atletico Madrid/Esp), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux: Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton), Harry Winks (Tottenham Hotspur)

Attaquants: Tammy Abraham (Chelsea), Harvey Barnes (Leicester City), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Jack Grealish (Aston Villa), Danny Ings (Southampton), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/All), Raheem Sterling (Manchester City)