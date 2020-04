Le Club de Bruges champion ? La Pro League recommande l'arrêt immédiat de la D1

Le conseil d'administration de la Pro League (réuni ce jeudi en conférence téléphonique) recommande d'arrêter la compétition de D1A et D1B avec effet immédiat, tout en conservant le classement actuel. Cette décision doit encore être validée par l'Assemblée Générale de la Pro League, convoquée le 15 avril.

Si c'est le cas, le Club de Bruges serait sacré champion de Belgique, sans disputer de playoffs. La finale de la Coupe de Belgique serait quant à elle peut-être maintenue.

La poursuite des compétitions dans le contexte de la crise liée au coronavirus était évidemment le point le plus important de la réunion du Conseil d'Administration. Dans son communiqué, la Pro League précise que la situation actuelle a pour conséquence que "le sport n'est pas et ne peut pas être considéré comme la première préoccupation, aussi divertissant et relaxant soit-il".

Le Conseil d'Administration a en outre pris connaissance des recommandations du Dr Van Ranst et des autorités, selon lesquelles il est très peu probable que des matchs avec public puissent avoir lieu avant le 30 juin. "La situation actuelle ne permet pas de savoir si et à quel moment une reprise des entrainements collectifs peut être prévue" poursuit la Pro League, qui évoque également les aspects sanitaires d'une reprise de la compétition : "une reprise de la compétition ne pourrait exclure les risques pour la santé des joueurs, des collaborateurs et de toutes les personnes impliquées dans l'organisation des matchs et dans le maintien de l'ordre. En outre, les éventuelles contaminations d'un joueur ou d'un noyau de joueurs risquent d'influencer le déroulement sportif du reste de la compétition d'une manière inacceptable. Même si les matchs à huis clos étaient théoriquement possibles, il convient d'éviter la pression supplémentaire que l'organisation de ces matchs exercerait sur les services de santé et les forces de l'ordre. De plus, les décisions des autorités locales menacent de rendre impossible le déroulement des journées de championnat de manière simultanée."

Ces différents éléments ont donc conduit le Conseil d'Administration à décider, à l'unanimité, qu'il n'était pas souhaitable de poursuivre la compétition après le 30 juin, quel que soit le scénario envisagé. L'avis formulé à l'Assemblée Générale est donc de ne pas reprendre les compétitions de la saison 2019-2020 et d'accepter le classement actuel comme classement final (sous réserve des décisions de la Commission des Licences). Sans disputer de playoffs, donc.

Un groupe de travail a en outre été mis en place pour examiner les implications financières et les problèmes sportifs liés à cette décision. Un groupe qui analysera aussi la possibilité de jouer tout de même la finale de la Coupe de Belgique ainsi que le match retour de la finale de D1B, avec une date butoir pour disputer ces 2 finales fixée au 3 août.

L'Assemblée Générale sera convoquée pour le mercredi 15 avril.