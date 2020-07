Le Club de Bruges bat Deinze 1-0, Genk partage contre Utrecht (3-3)

le Club de Bruges s'est imposé 1-0 face à Deinze grâce à un but de Siebe Schrijvers (43' 1-0) lors d'un match amical disputé ce mercredi.

Il s'agissait du cinquième match de préparation des Blauw & Zwart après le partage contre le Beerschot (1-1), les victoires contre OH Louvain (4-1) et le FC Malines (6-0) et la défaite face à Gand (2-3). Samedi, Bruges affrontera Lille.

De son côté, le Racing Genk a partagé l'enjeu avec le FC Utrecht à Burgh-Haamstede, aux Pays-Bas (3-3).

Gyrano Kerk (36' 1-0) a inscrit le premier but pour la formation néerlandaise dirigée par John van der Brom, l'ex-coach d'Anderlecht.

Cyriel Dessers (41' 1-1) a égalisé contre son ex-club et Paul Omuachu (67' 1-2) a donné l'avance à Genk. Une minute plus tard, Shawn Adewoye (68' 2-2) a remis les deux équipes à égalité. Luca Oyen (79' 2-3) a une nouvelle fois porté les Limbourgeois au commandement et Utrecht a encore directement comblé son retard par Simon Gustafson (81' 3-3).