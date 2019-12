Le Clasico Standard - Anderlecht sous la loupe de Will Still - © Tous droits réservés

Le Clasico Standard - Anderlecht sous la loupe de Will Still - La Tribune - 16/12/2019 Dans la séquence "Trop Stillée" développée ce lundi sur le plateau de la Tribune, Will Still a mis ses compétences tactiques à contribution pour décrypter le Clasico de ce week-end entre le Standard et Anderlecht.