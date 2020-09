Le City Football Group, propriétaire de Manchester City et Lommel, acquiert son dixième club

Le City Football Group (CFG), le groupe propriétaire notamment de Manchester City et de Lommel SK, a annoncé jeudi le rachat de Troyes, club de deuxième division française.

"Après l’approbation de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le City Football Group a annoncé aujourd’hui l’acquisition de son dixième club, l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), club français évoluant en Ligue 2", ont indiqué le club et son nouveau propriétaire dans un communiqué.

Le City Football Group deviendra le nouvel actionnaire majoritaire de l’ESTAC, après avoir racheté les actions détenues par l’ancien propriétaire, Daniel Masoni, précise le communiqué.

Le City Football Group se définit comme "le premier propriétaire et opérateur privé de clubs de football au monde". Outre Manchester City et Lommel SK, qu’il a repris cet été, il comprend également le New York City FC (États-Unis), Melbourne City FC (Australie), Yokohama F. Marinos (Japon), Montevideo City Torque (Uruguay), Girona FC (Espagne), Sichuan Jiuniu FC (Chine) et Mumbai City FC (Inde).

Troyes compte 3 points après les deux premières journées de la Ligue 2, avec une victoire et une défaite.