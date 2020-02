Le Cercle se rebiffe, Malines patauge toujours, Eupen s'écroule

Stef Peeters - © KURT DESPLENTER - BELGA

Cercle - Malines : Le résumé - Pro League - 25e journée - 08/02/2020 Malines, la révélation du premier tour, qui a débuté l'année par deux défaites à domicile, 2-3 contre le Standard, et 0-3 contre La Gantoise, avait l'excuse d'être tombé face à des sociétaires du G5. Mais samedi c'est au Cercle de Bruges de Bernd Storck, la lanterne rouge, que le Kavé a baissé pavillon, 3-2. Il n'y a pas eu de round d'observation au Jan Breydel. C'était même déjà 2-1 après... dix minutes ! Marton Eppel a en effet ouvert le score de la tête sur corner dès la 2e minute. Et Dino Hotic l'a doublé à la 5e, en profitant d'une maladresse d'Arjan Swinkels. Le Cercle semblait jouer sur du velours, mais Jordi Vanlerberghe se chargea de détromper tout le monde en réduisant l'écart à la 10e minute. Du coup le chemin vers la quatrième victoire de la saison n'était plus aussi dégagé. C'est surtout en deuxième mi-temps que le Cercle, certes bien organisé, a dû faire le gros dos pour résister aux raids d'Onur Kaya, entre autres. Il y avait du syndrome d'Anderlecht dans l'air et à la 82e, en effet, Joachim Van Damme, qui avait doublé le malheureux Swinkels à la reprise, ne laissa pas passer l'occasion de convertir du gauche, le centre parfait d'Igor de Camargo (2-2). Cette fois cependant, ce ne sont pas les visiteurs qui ont émergé dans le temps additionnel, mais le Cercle, finalement vainqueur de ce match de la toute dernière chance grâce à une frappe miraculeuse partie du pied gauche de Stef Peeters à la 90e+2.