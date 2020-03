Le Cercle Bruges ne sait pas encore s'il poursuivra avec Bernd Storck

Cercle Bruges - La Gantoise : 1-0 - Pro League - 28ème Journée - 01/03/2020 Le Cercle de Bruges a battu la Gantoise en clôture de la 28e journée de Pro League (1-0). Il poursuit son impressionnant redressement en bas de classement. Face à La Gantoise, les Brugeois ont engrangé leur quatrième victoire consécutive. Un but par Hoggas a suffi à leur bonheur. La roue a tourné pour le Cercle. Et les Brugeois en profitent pleinement. Dès la première minute, un centre étonnant et chanceux de Dylan De Belder est poussé au fond par Kevin Hoggas (1-0, 1e).