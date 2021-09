Le casse-tête de Roberto Martinez, selon Alex Teklak : " La relève n’est pas prête "

Pour le grand retour des Diables Rouges depuis l’Euro, Roberto Martinez a plusieurs fers au feu : il doit assurer la continuité, avec la double campagne de Nations League et du Qatar 2022 qui débute en Estonie, tout en préparant l’avenir et l’après-" génération dorée ". Car après chaque grand tournoi, et singulièrement la semi-déception de l’Euro 2020, ce sont les mêmes questions qui reviennent : qui a fait son temps et qui doit tourner la page ? L’âge des Jan Vertonghen (34), Thomas Vermaelen (36 en novembre), Toby Alderweireld (32), Dries Mertens (34) ou Nacer Chadli (32) est là. Et certains (Vermaelen, Alderweireld) ont opté pour des clubs profilés pour la pré-retraite, tandis que d’autres ont déçu à l’Euro (Mertens) ou y ont vu leur temps de jeu réduit à peu de choses (Chadli, Christian Benteke). " Plutôt que de poser la question des départs à la retraite, il faut poser celle de la relève disponible… " coupe directement notre consultant Alex Teklak. " Qui est directement intégrable au point d’être aussi performant que les joueurs en place : poser la question est y répondre. Et je refuse de me lancer dans des procès d’intention du type ‘celui-ci ou celui-là a fait son temps’. Roberto Martinez a encore besoin de tous ses cadres ! Et franchement, je ne suis pas très inquiet… "

Une défense vieillissante

Le débat de la défense vieillissante existe depuis belle lurette. Surtout depuis le départ à la retraite, pour blessures répétées, de Vincent Kompany. Analyse joueur par joueur. Jan Vertonghen (34 ans, Benfica, 347 minutes sur 450 possibles à l’Euro) : " J’ai encore vu l’entrée au jeu de Jan avec Benfica contre le PSV après des semaines de blessure : quel match il a fait ! Vertonghen reste irremplaçable pour son expérience, sa lecture de jeu, sa ruse et son placement. On le voit avec des joueurs comme Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini : ils ont fait une saison moyenne avec la Juventus, mais quand il faut porter une sélection nationale, ils sont incontournables. Et citez-moi un défenseur central gaucher pour relayer Jan… Hannes Delcroix ? Il vient se blesser… et il n’a encore rien prouvé en équipe nationale. Alors oui, Vertonghen a de plus en plus de mal à se retourner et à rattraper un attaquant à la course. Mais personne n’a son niveau actuel… "

Thomas Vermaelen (35, Vissel Kobe, 284 minutes à l’Euro) : " Thomas est tout simplement le meilleur défenseur central de nous ayons connu après Vincent Kompany ! C’est un pur talent, il a un pied gauche sensationnel, il est intelligent et c’est un pro modèle. Et le Japon n’est pas un argument : il l’a prouvé à l’Euro. J’espère que Vermaelen (NDLA : actuellement blessé) va poursuivre chez les Diables. " Toby Alderweireld (32, Al-Duhail, 360 minutes à l’Euro) : " Sa signature au Qatar ne me pose aucun souci : vous m’auriez donné le stylo à sa place pour signer, je l’aurais fait tout de suite ! On a fait le même procès à Axel Witsel quand il a rejoint en Chine, et on a bien vu qu’il avait gardé son niveau. Toby est pareil : c’est un compétiteur-modèle, qui ne se repose jamais ! "

Quelle relève en défense ?

" On peut avoir du talent, être jeune et briller en club, assurer en équipe nationale est encore une autre affaire " reprend Teklak. " Il faut gérer la pression et n’avoir aucun trou de concentration en match, car chaque détail est crucial et peut être fatal. Pour moi, un seul joueur est véritablement prêt à être immédiatement performant dans ces domaines quand on a fait appel à lui, c’est Dedryck Boyata. Zinho Vanheusden et Hannes Delcroix ? Je ne sais pas, je dois les voir en situation réelle de pression… "



Le secteur offensif

Passons au secteur offensif : l’examen des âges respectifs, des situations en clubs et des temps de jeu à l’Euro soulève aussi pas mal de questions. Nacer Chadli (32, Basaksehir, 94 minutes à l’Euro sur 450 possibles) : " Je suis très attristé par sa situation : pour moi, Chadli respire la classe dans tous les domaines, il a la vitesse, la technique, la vista et le jeu de tête, en fait il a tout. Son problème, ce sont ses blessures à répétition : sans cette fragilité, Nacer serait titulaire chez les Diables à tous les coups. Je crains qu’à force de rechuter, il ne se décourage et se démotive. Mais il a toujours sa place chez les Diables ! " Dries Mertens (34, Naples, 190 minutes à l’Euro) : " Après son Euro raté et sa saison difficile à Naples, Dries doit évidemment se remettre en question. Il n’a sans doute plus l’âge ni surtout le niveau physique pour rentrer la percussion et la vitesse qui ont fait sa force. Selon moi, Mertens va devoir repenser son jeu et modifier sa palette pour continuer à faire la différence. Avec la pression grandissante de Jérémy Doku et Leandro Trosssard derrière lui, il va sans doute devoir se préparer, à terme, à un rôle de substitut. Mais il a encore beaucoup à transmettre aux jeunes : je conseille à Doku et à Trossard d’encore beaucoup regarder Mertens jouer ! " Christian Benteke (30, Crystal Palace, 6 petites minutes à l’Euro). " Je n’ai aucun doute sur les qualités de Christian ! Mais son problème, comme celui de tous les attaquants des Diables, de Chelsea ou de l’Inter l’an passé, se nomme… Romelu Lukaku. Benteke doit se contenter des miettes et performer quand il reçoit des minutes… ou espérer le passage à un système à deux attaquants, avec une animation orienté vers un jeu posé plutôt qu’un jeu de réaction. Sa… presque entrée au jeu en fin de match contre l’Italie (NDLA : Roberto Martinez a fait marche arrière après avoir fait s’échauffer Big Ben) lui a fait très mal. Le discours des médias à son égard le touche aussi beaucoup… Mais la balle est dans son camp : s’il le veut, Benteke peut encore nous apporter beaucoup. Cela dépend de lui. "

Quelle relève offensive ?

Outre Alexis Saelemaekers (latéral) et Albert Sambi Lokonga (axial), et Vanheusden et Delcroix déjà évoqués, la relève pointe surtout le nez en front de bandière, avec Jérémy Doku, Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere. " De manière globale, les jeunes de l’effectif actuel que je situe les plus proches d’une place dans le onze de base sont Jérémy Doku et Charles De Ketelaere " conclut Alex Teklak. " Doku a le profil le plus complet, sa vitesse est juste impossible à gérer pour un défenseur et son explosivité est idéal pour une jeu plus dominant. S’il continue à bien écouter, Doku a un gros coup à jouer. De Ketelaere a un profil unique : il peut jouer à toutes les places offensives… et même dans le couloir. Il est très intelligent et très mature, sur comme hors du terrain. Il bénéficie aussi déjà d’une grosse expérience internationale grâce à Bruges et gère très bien la pression. Mais il doit partir à l’étranger, au maximum dans un an, pour étoffer son bagage. Il doit obtenir de la constante et être plus décisif car ses statistiques sont insuffisantes compte tenu de son volume de jeu. "