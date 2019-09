Le buteur bulgare Berbatov met un terme à sa carrière

Dimitar Berbatov, 38 ans, a annoncé jeudi via instagram sa retraite. Pendant sa riche carrière, l'ancien international bulgare est passé par Leverkusen, Tottenham, Manchester United et Monaco.

"Mon dernier match remonte a plus d'un an, donc je pense que c'est le bon moment pour arrêter", a expliqué l'attaquant. "Il était temps. Mais quand j'y pense, ce n'est jamais la fin, parce que je vais rester dans le football d'une façon ou d'une autre. Ça va me manquer. Les matches, les entraînements, les buts, la préparation, la pression, mes coéquipiers. Les rugissements des supporters quand je marquais un autre but fou. J'ai été béni et j'ai travaillé dur pour avoir l'opportunité de jouer avec certains des meilleurs. Et en venant d'un petit pays, cela rend encore plus spécial pour moi."

Formé au CSKA Sofia, Berbatov s'est révélé en Allemagne avec le Bayer Leverkusen de 2001 à 2006 (69 buts en 154 matches). Il a ensuite rejoint Tottenham (27 b/70 m), avant de passer quatre saisons à Manchester United entre 2008 et 2012 (48 b/108 m), avec deux championnats d'Angleterre conquis avec les Red Devils, et deux à Fulham (20b/54 m). Il a alors quitté l'Angleterre: d'abord pour Monaco (18b/53m) et puis, pour le PAOK Salonique.

Après une dernière pige en Inde, il était sans club depuis un an. Sélectionné à 78 reprises, il a marqué 48 buts pour l'équipe de Bulgarie, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection à égalité avec Hristo Bonev. Il n'a disputé qu'une compétition internationale, l'Euro 2004, dont les Bulgares ont été éliminés au premier tour.