Le bulletin de la Pro League en 2021 : Bruges au sommet, l’Union en conte de fée et le naufrage de Genk

C’est une histoire incroyable qui s’écrit au Parc Duden. L’Union Saint-Gilloise, nom historique de l’histoire du football belge, retrouve la D1A 48 ans après l’avoir quittée. Bien aidés par les fonds de l’Anglais Tony Bloom , les Bruxellois ont bâti une équipe solide qui a roulé sur la D1B avant d’étonner au sein de l’élite. Victoire à Anderlecht lors de la journée inaugurale (1-3), carton face au Standard (4-0), l’Union pratique un football direct qui ravit. Il y a de la qualité à tous les postes et un entraîneur en état de grâce pour orchestrer tout cela. Felice Mazzu prouve à toute la Belgique que son expérience manquée à Genk l’a fait grandir, au point de recevoir le prix Raymond Goethals au mois de décembre. On voit mal ce qui pourrait empêcher les Unionistes de disputer les PO1.

Dans sa quête pour déloger Bruges de son piédestal, Paul Gheysens vit quelques frustrations. Comme lors de ces PO1 où le Great Old n’a décroché qu’un succès, face à Anderlecht lors de la dernière journée, pour assurer un bon ticket en Europa League. C’était la mission conférée à Frank Vercauteren , lequel a mis les voiles dès l’issue du championnat. Le mercato estival sexy ( Radja Nainggolan , Mbwana Samatta , Mickey Balikwisha , …) n’a pas eu l’effet immédiat espéré. La campagne européenne est un échec et on attend toujours la véritable griffe de Brian Priske . Malgré tous ces constats négatifs, le RAFC est embuscade. Preuve que les individualités de ce groupe assez riche peuvent faire la différence à tout moment.

Après un début de saison 2020-2021 tonitruant, Charleroi avait plongé au classement pour terminer à un indigne 13e place. Signal qu’il fallait une révolution. Mehdi Bayat a été sensible à la candidature d’Edward Still, qui a mis en place de nouveaux principes, à la fois dans le jeu, le recrutement et le management de groupe. L’évolution en quelques mois est saisissante, le coach carolo convainc tous ses interlocuteurs. Le Charleroi new look a ses maladies de jeunesse mais Still est en très bon chemin.