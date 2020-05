Le Brésil, plus grand producteur de footballeurs pros

À la question 'Qui est le plus grand producteur/fournisseur de footballeurs professionnels dans le monde ?', la réponse est le Brésil. Une étude du CIES, l’Observatoire du Football, démontre que le pays de Pelé est la première puissance mondiale.

L’analyse repose sur un échantillon de 55.856 footballeurs. Des joueurs ayant évolué pendant l’année (civile) 2019, dans 132 championnats de première ou deuxième division de 93 pays dans l’ensemble du monde.

Les minutes disputées de chacun de ses footballeurs ont été pondérées par un coefficient de force sportive des clubs. Ce coefficient tient en compte le niveau de la compétition, les performances de l’équipe, etc.



Après ces savants calculs, il ressort que le Brésil est la principale puissance mondiale dans la 'production' de footballeurs de haut niveau. Les joueurs brésiliens sont nombreux : 2.748 dans les 132 championnats étudiés, dont 1.541 hors du Brésil. En général, le joueur brésilien ne cire pas la banquette et bénéficie d’un bon temps de jeu dans son club (une moyenne de 1.203 minutes par an, soit légèrement au-dessus de la moyenne générale qui est de 1.133 minutes de jeu en championnat par an). Et bien souvent, ces footballeurs brésiliens se retrouvent dans des compétitions avec un haut coefficient de force sportive, bref dans les grands clubs.



Derrière le Brésil, l’étude classe la France deuxième, juste devant l’Espagne. L’Argentine est quatrième et devance l’Angleterre (5ème) et l’Allemagne (6ème). La Belgique n’apparaît pas dans le Top 20 mondial dévoilé par le CIES.