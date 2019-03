Le Brésil bute sur le Panama sous le regard de Neymar

Sous le regard de Neymar, blessé depuis janvier mais présent en tribunes, le Brésil a été tenu en échec par le Panama (1-1) en raison d'un manque d'efficacité offensive qui a mis fin au parcours sans faute réalisé depuis le Mondial-2018, samedi à Porto.

La Seleçao restait sur une série de six victoires consécutives en autant de rencontres amicales depuis son élimination en quarts de finale du Mondial-2018, devant la Belgique (2-1).

Après s'être créé une série d'occasions perdues par Firmino (18e), Arthur (22e, 23e) et Coutinho (28e), les Brésiliens pensaient avoir fait le plus dur en trouvant la brèche grâce à Lucas Paqueta.

Servi par Richarlison au deuxième poteau, la recrue hivernale de l'AC Milan a battu le portier panaméen Mejia d'un plat du gauche (1-0, 32).

Mais le Panama, sur un coup franc qui a résumé toute son action offensive, est aussitôt revenu au score par Adolfo Machado, qui plaçait sa tête dans la lucarne du gardien de Manchester City Ederson, impuissant derrière une défense trop statique (1-1, 36e).

Exerçant une domination sans contestation, le Brésil a heurté deux fois la transversale de Mejia, sur une volée de Richarlison (51e) puis sur une tête de Casemiro (71e).

Paqueta aurait dû doubler la mise mais a échoué à transformer le caviar de Firmino en pleine surface (60e). Un beau slalom de Richarlison (70e) et un puissant coup franc de Casemiro (73e) n'y pouvaient rien, les Auriverde n'ont plus retrouvé le chemin du but.

La Canarinha affrontera la République tchèque mardi à Prague pour un ultime test avant que le sélectionneur Tite ne dévoile l'effectif qui disputera la prochaine Copa America, organisée par le Brésil du 14 juin au 7 juillet.

En tant que pays hôte, le Brésil espère redevenir maître du continent sud-américain douze ans après son dernier succès (2007). Ce serait aussi pour la génération Neymar le meilleur moyen de se faire pardonner après le couac du Mondial-2018 et le traumatisme du Mondial-2014 à domicile.

La liste finale de joueurs qui disputeront la Copa America-2019 sera annoncée en mai et les Brésiliens feront leurs grands débuts contre la Bolivie, le 14 juin à Sao Paulo, avant d'affronter le Venezuela et le Pérou.