Le Boxing Day belge a 10 ans

Jour de charité au départ, jour de solde, de nos jours, le "Boxing day" est une véritable institution en Angleterre. Chaque 26 décembre, la population bénéficie d’un jour férié pour déambuler dans les magasins, mais aussi pour aller en famille dans les stades de football.

Au pays du ballon rond, le championnat se joue littéralement durant cette période, puisque chaque club dispute 3 matchs entre Noêl et nouvel an... et aller voir son équipe jouer pendant les fêtes fait partie de la culture britannique...

En Belgique, ce fameux Boxing Day a débarqué en même temps que la réforme du championnat, il y a tout juste 10 ans. Du foot en journée, mais sans jour ferié... la formule est moins sexy que la version anglaise, et a encore du mal à entrer dans les habitudes...

Cette année, le boxing day à la belge offira un Charleroi-Standard en guise de plat principal. Une rencontre capitale pour les deux clubs, qu’il fallu, comme chaque année, préparer dans des conditions particulières.

Du côté des acteurs, et grâce à l'afflux de joueurs étrangers, le foot à Noël est plus facile à faire passer. C'est le cas pour Gabrielle Angella, débarqué cet été sur nos pelouses, après avoir notament transité par l'Angleterre.

"Vous devez faire attention à ce que vous mangez et à ce que vous buvez pour rester en pleine forme, parce que vous jouer le lendemain. Vous ne devez pas faire d'excès et donc faire des sacrifices... Mais c'est notre travail et c'est notre devoir de performer"

Les supporters semblent également s'y être habitué... Ils seront près de 14.000 demain soir à Charleroi... Malgré des températures frôlant le 0 degrés...