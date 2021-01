Le Borussia Mönchengladbach mené 0-2 renverse le Bayern Munich (3-2)

Le Borussia Mönchengladbach s’est imposé 3-2 contre le Bayern Munich dans un match à rebondissements en ouverture de la 15e journée du championnat d’Allemagne vendredi soir. Mené 0-2, le Borussia a su inverser la tendance pour décrocher les trois points.

Le Bayern ouvrait le score après 20 minutes sur un penalty transformé par Robert Lewandowski après une faute de main de Neuhaus dans le rectangle. Le 'Rekordmeister' doublait ensuite la mise sur un boulet de canon de Goretzka à l’entrée du grand rectangle (26e).

Dans les cordes, Mönchengladbach profitait d’une mauvaise relance de la défense bavaroise pour réduire l’écart via Hofmann (35e). Le milieu du Borussia prenait ensuite la défense de vitesse pour rétablir l’égalité juste avant le repos (45e).

Mönchengladbach poursuivait sur sa lancée en seconde période et n’avait besoin que de quatre minutes pour prendre l’avantage sur une frappe de Neuhaus à l’entrée du grand rectangle (49e). Le Bayern partait ensuite à l’assaut du but du Borussia mais ne parvenait pas à inscrire le but égalisateur.

Au classement, les Bavarois conservent leur première place avec 33 points mais pourraient la perdre en cas de victoire de Leipzig contre Dortmund samedi (18h30). Mönchengladbach reste septième avec 24 unités.