Le Belge Roméo Lavia (ex-Anderlecht) élu joueur de l’année chez les U23 de Manchester City

Alors qu’il avait décidé de quitter le Sporting d’Anderlecht pour Manchester City lors du dernier mercato d’été, Roméo Lavia, 17 ans, vient d’être élu meilleur joueur des U23 des Citizens. Le Belge a réagi à cette bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux : "C’est un honneur d’avoir remporté le prix du joueur de la saison ! Je ne l’aurai pas obtenu sans mes coéquipiers et le staff qui m’ont bien aidé tout au long de la saison".

D’abord transféré pour évoluer avec les U18 de Manchester City, le jeune milieu défensif a rapidement franchi le cap et a intégré l’équipe des moins de 23 ans avec laquelle il a disputé 15 rencontres en championnat. Roméo Lavia en a même profité pour inscrire un but et adressé deux passes décisives malgré son profil plus défensif.

Mieux encore, le grand espoir belge a eu l’opportunité de s’entraîner avec Kevin De Bruyne and co sous Pep Guardiola en cette fin d’année. De bon augure pour la suite de sa carrière !