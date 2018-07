Le Belge Ritchie De Laet inscrit un joli but pour Aston Villa

En pleine préparation de la nouvelle saison avec le club anglais d'Aston Villa, le Belge Ritchie De Laet s'est illustré en marquant le troisième but des siens face à Burton en amical (0-4). Il reçoit la balle à hauteur de la ligne médiane et se faufile dans la défense adverse avant de battre le gardien d'un puissant tir croisé.

Prêté à l'Antwerp en janvier dernier, l'arrière droit de 29 ans compte bien s'imposer dans le onze de base de Steve Bruce cette saison, voire celui de Thierry Henry ? Plusieurs médias anglais dont le Daily Mirror et le Daily Mail ont en effet annoncé mardi matin que l'ancien attaquant d'Arsenal aurait un accord verbal avec Aston Villa. En brillant dans les matchs de préparation face à Walsall et Telford, De Laet met en tout cas toutes les chances de son côté dans le but de conquérir une place de titulaire.

Le Belge appartient à Aston Villa depuis août 2016. Il n'a jamais vraiment réussi à convaincre et n'y a disputé que 8 rencontres en deuxième division anglaise. Passé notamment par Norwich, Manchester United et Leicester City, De Laet a pourtant disputé 47 rencontres au plus haut niveau anglais et pas moins de 128 en Championship sur l'ensemble de sa carrière. Il avait débuté en 2006 à l'Antwerp, club qu'il a retrouvé la saison dernière en Jupiler Pro League.

Aston Villa a raté de peu la montée en Premier League en s'inclinant contre Fulham en finale des playoffs (0-1). En cette pré-saison, le club a remporté trois de ses quatre rencontres disputées en juillet. S'ils veulent être promus au terme de la saison à venir, les Villains devront continuer sur cette lancée. Deux rencontres de préparation sont encore au programme avant la reprise du championnat. Le club de la ville de Birmingham affrontera West Ham le 25 juillet avant de se déplacer au Dynamo Dresde, en Allemagne, trois jours plus tard. Le premier match de Championship est prévu le 6 août, à l'extérieur face à Hull City.