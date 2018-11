Le Beerschot Wilrijk s'impose à Westerlo et reste troisième

Le dernier match de la 15e journée (première de la deuxième phase) de la Proximus League s'est soldé par la victoire du Beerschot Wilrijk à Westerlo (1-2). Les Campinois ont pris les devants grâce à Stephen Buyl (1-0, 65e) mais Dante Vanzeir (1-1, 69e) et Pierre Bourdin (1-2, 79e) ont permis aux Anversois de débuter cette deuxième phase par une victoire tout comme l'Union Saint-Gilloise, Tubize et le FC Malines. Au classement général, le Beerschot Wilrijk (3e) compte 27 points comme l'Union (2e).

Après avoir mis fin à une série de sept défaites lors de la précédente journée, Tubize a battu Roulers (3-2) samedi. Les Brabançons pensaient avoir jeté les bases de leur succès grâce à Hugo Videmont (1-0, 10e) et Thomas Henry (2-0, 16e) mais au repos tout était à refaire. Les Roulariens sont revenus à la marque par Saviour Godwin (2-1, 24e) et Kjetil Borry (2-2, 42e). Finalement, sur une reprise en un temps d'Anthony Schuster (85e), Tubize a infligé à Roulers sa 5e défaite d'affilée. Au classement, les Sang & Or (12 points) restent derniers mais reviennent à une unité de Roulers (7e).

Toujours samedi, le FC Malines a pris le meilleur sur Lommel (3-2), qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Scott Bitsindou (42e). Les Anversois semblaient bien partis quand, après Igor De Camargo (6e, 1-0), Arjan Swinkels a doublé l'écart (2-0, 47e). Mais les Limbourgerois ont rappelé les vainqueurs de la première phase à l'ordre par Leonardo Rocha (2-1, 50e) et Sebastiaan Brebels (2-2, 62e). Joachim Van Damme (3-2, 85e) a alors surgi pour assurer la première place au général (33 points).

Vendredi, l'Union Saint-Gilloise a confirmé sa deuxième position (27 points) en s'imposant en déplacement à OH Louvain (1-2). Les Bruxellois ont pris l'avantage sur penalty par Faiz Selemani (23e) et les Louvanistes ont rétabli l'égalité via Mathieu Maertens (35e). Les Unionistes ont émergé grâce à Roman Ferber (80e), monté à l'heure de jeu. OHL, 6e avec 15 points, compte un match en moins tout comme Lommel (5e, 19 points). Le duel reporté suite au décès du président louvaniste Vichai Srivaddhanaprabha est prévu le 4 décembre.