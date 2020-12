Le Beerschot retombe sur terre contre Eupen, plombé par la malchance et un excellent Defourny

Coup d'arrêt pour le Beerschot ! Alors que les Anversois surfaient sur une belle vague depuis quelques semaines (ils étaient invaincus depuis le 25 octobre), ils ont mordu la poussière ce dimanche après-midi face à une autre équipe en forme, Eupen (0-1). Galvanisés par leurs excellents récents résultats, les Pandas ont crânement joué leur chance et se sont procurés de nombreuses occasions en première mi-temps. Ils ont finalement fait plier Vanhamel juste avant l'entracte grâce à Agbadou, plus prompt que l'arrière-garde adverse sur corner.

Intéressante lors du premier acte, cette rencontre est ensuite tombée dans une douce folie lors du second, bercée par la furia offensive d'Anversois soudainement plus fringants mais trop imprécis ou...malchanceux. Si c'est d'abord le précieux Defourny qui s'est interposé sur les incartades du Beerschot, ce sont ensuite les montants, par trois fois, qui ont anihilé toute velléité d'égalisation. Eupen, après avoir fructueusement fait le gros dos pendant de longues minutes, est lui passé tout proche du 0-2, le but de Baby étant annulé pour hors-jeu.

0-1 score final et une défaite au terme d'une prestation offensive inhabituellement fébrile (2e fois seulement que les Anversois ne marquent pas cette saison) pour le Beerschot qui reste cependant bien ancré à cette prépondérante 3e place synonyme de play-offs 1 mais pourrait voir le Standard lui passer devant en cas de victoire contre Malines.

Du côté d'Eupen, la belle série se poursuit : les Pandas font tomber l'un des "gros" du championnat et restent invaincus depuis...le 30 octobre. Ils grimpent à une très intéressante 9e place.