Le Bayern Munich prolonge son entraineur Hans Flick jusqu'en 2023

Hans Flick, l'entraîneur du Bayern Munich, a prolongé son contrat jusqu'en 2023 au sein du club bavarois. Le Bayern l'a annoncé vendredi dans un communiqué. Flick avait repris l'équipe après le licenciement de Niko Kovac début novembre.



"Je suis impatient d'aborder les objectifs à venir avec le reste du staff et les joueurs. Les entretiens avec Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic ont été très bons et caractérisés par une grande confiance mutuelle. Ensemble, nous avons déterminé la direction à prendre pour les années à venir. Je suis sûr que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble", a réagi Flick dans un communiqué.

"Dès le premier jour, nous avions un plan pour faire face à la situation. D'abord Hans a pris le relais pour deux matchs, puis jusqu'à Noël, puis il a été convenu qu'il serait notre entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Hansi a été loyal et discipliné, ce sont des qualités. Les résultats obtenus avec notre équipe en sont une autre. Ces résultats parlent d'eux-mêmes", a ajouté le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Joueur du Bayern entre 1985 et 1990, Flick, 55 ans, était revenu à Munich l'été dernier comme entraîneur adjoint de Niko Kovac. Il avait repris l'équipe après le licenciement de Kovac au début du mois de novembre.



Le Bayern occupe actuellement la première place en Bundesliga avec quatre points d'avance sur Dortmund. En Ligue des Champions, les Bavarois s'étaient imposés 0-3 à Chelsea au match aller des huitièmes de finale avant la suspension de la compétition en raison du coronavirus.