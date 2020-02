Le Bayern et Leipzig incapables de se départager dans un choc trop timide

Duel au sommet ce dimanche en Bundesliga. Le Bayern, premier avec 42 unités recevait son dauphin Leipzig (41). L’occasion était belle pour le vainqueur de prendre une avance confortable sur la troisième place occupée par Dortmund et Mönchengladbach (qui a vu son match face à Cologne reporté avec la tempête Ciara), tous deux à 39 points.

Le Bayern rentre mieux dans sa rencontre que Leipzig, avec une belle frappe de Thiago repoussée par Gulacsi. A la 11e, les Bavarois passent tout près de l’ouverture du score, mais Goretzka voit sa frappe repoussée dans le petit rectangle. Le Bayern bute sur le bloc bas des joueurs de Leipzig, qui tentent de repartir en contre. Sabitzer tente sa chance de loin, mais c’est sans danger pour Neuer (18e).

L’enjeu prend le dessus sur le jeu et la rencontre est hachée. En fin de première mi-temps, le Bayern se crée deux occasions. D’abord par Gnabry, qui voit sa frappe s’envoler. Ensuite, le tir de Lewandoswki est stoppé dans le petit rectangle par Upamecano (40e).

Leipzig rentre bien mieux dans sa 2e période et met le Bayern en difficulté. Dès la reprise, Sabitzer rate l’immanquable (46e) et Werner n’arrive pas à conclure après une erreur de la défense bavaroise (48e).

A la 54e, Lewandowski pense obtenir un penalty suite à une faute d’Upamecano, mais c’était sans compter sur le VAR, le Polonais est signalé hors-jeu. Dix minutes plus tard, Werner, isolé dans la surface, croise trop sa frappe (63e). Le Bayern réagit et à la 79e, Gulacsi sort le grand jeu face à Goretzka et dévie sa frappe en corner.

La fin de match est plus ouverte, mais aucune des deux équipes n’arrive à faire la différence. Le Bayern et Leipzig se quittent dos-à-dos (0-0). C’est la 5e fois de suite que les hommes au taureau rouge n’arrivent pas à vaincre les Bavarois. Le Bayern reste en tête de la Bundesliga avec 43 points, Leipzig est 2e avec 42 points.