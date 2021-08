Le Barça vit malgré tout : victoire 4-2 contre la Real Sociedad de Januzaj pour le premier match post-Messi

Pour son premier match officiel depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone a dominé la Real Sociedad 4-2 dimanche lors de la 1re journée de Liga dans un Camp Nou qui a retrouvé son public (20.384 spectateurs) pour la première fois depuis février 2020.

Les Catalans se sont imposés grâce à la tête de leur capitaine Gerard Piqué (19e), au doublé de Martin Braithwaite (45e et 59e) et à un but tardif de Sergi Roberto (90e). Même s'il a douté lorsque les Basques sont revenus à 3-2, le Barça a pris place à la deuxième position au classement, juste derrière le Real Madrid, dix jours après avoir officialisé le départ de Lionel Messi, sextuple Ballon d'Or parti au Paris SG. Adnan Januzaj était titulaire pour les Basques, mais a été remplacé à la pause.