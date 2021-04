Le Barça, renversé par Grenade, manque l'occasion de prendre la tête de la Liga

Scénario improbable au Nou Camp ce jeudi soir. Le FC Barcelone a été battu par Grenade dans ce match en retard de la 33e journée de championnat. Dominateurs pendant l'ensemble de la partie, les Blaugranas se sont laissés surprendre par l'opportunisme assumé du club andalou. Lionel Messi avait pourtant ouvert la marque (26e but en Liga) sur un service d'Antoine Griezmann, les deux joueurs tombant dans les bras l'un de l'autre (23e minute). Après le repos, les Catalans ont ronronné malgré une possession outrageuse et ne sont pas mis à l'abri. Résultat : Darwin Machis (63e) et Jorge Molina (79e) ont renversé la vapeur en de deuxième mi-temps. L'axe central, composé de Gerard Piqué et de Samuel Umtiti, a laissé trop de largesses aux - rares - offensives adverses et en ont payé le prix fort. Grenade n'avait pris que douze points en déplacement cette saison, mais confirme sa bonne forme face aux grandes équipes après son quart de finale d'Europa League tout récent. Côté catalan, le manque de réussite offensive aura été criant. Ronald Koeman, passablement énervé après l'égalisation des Andalous, a été exclu et a fini la rencontre dans les tribunes.

Le Barça avait l'occasion de virer en tête au classement en cas de victoire. Au contraire, ce revers les maintient à la troisième position au classement (71 points), derrière le Real Madrid (71 points également mais devant les Blaugranas à la différence de buts particulière) et l'Atlético Madrid (73 points). Le Barça et l'Atlético doivent encore se rencontrer le 8 mai prochain, alors que le Real Madrid retrouvera Séville pour un week-end qui s'annonce déterminant pour l'issue de ce championnat.