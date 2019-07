Le 50, numéro temporaire pour Eden Hazard, en hommage à la 1e expédition lunaire

Eden Hazard a disputé cette nuit son premier match sous les couleurs du Real Madrid face au Bayern Munich (3-1 pour l’équipe allemande). Après de longs débats ces dernières semaines pour connaître le numéro de maillot du Belge, celui-ci portait le numéro 50. Le quotidien espagnol Marca explique ce matin que le "50" est en fait un numéro provisoire…

Il s’agirait d’un hommage à la première expédition sur la Lune, dont on célébrait le cinquantième anniversaire cette semaine. Le quotidien espagnol évoque une règle de La Liga qui prévoit des numéros entre 1 et 25 pour les principaux joueurs de l’effectif… Seuls les jeunes joueurs où ceux qui sortent des écoles de jeunes peuvent y faire exception, comme c’était le cas l’an dernier pour Vinicius Jr (28) et Luca Zidane (30).

Alors le numéro 50 était-il une volonté du joueur ? Le moyen de faire un coup de pub ou de communication pour le Real Madrid ? Le club joue-t-il volontairement avec les numéros sur la vareuse du Belge pour en vendre plus ? La question mérite d’être posée. En attendant, certains fans devront encore patienter pour connaître le numéro qu’arborera de manière définitive Hazard cette saison. Et pour ceux qui ont déjà en leur possession une précieuse vareuse floquée du 7, il n’y a "plus qu’à" croiser les doigts.