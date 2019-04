Laurent Ciman et Toronto s'imposent grâce à doublé de Pozuelo

Le Toronto FC continue son bon début de saison en MLS, championnat nord-américain de football. Avec Laurent Ciman dans l'axe de sa défense et un doublé du récent transfuge de Genk Alejandro Pozuelo, l'équipe canadienne s'est imposée 4-3 devant Minnesota vendredi. Après six matches, Toronto est deuxième de la Conférence Est avec 13 points et un match de moins que le leader DC United (14 pts).

Minnesota a pourtant ouvert le score grâce à Darwin Quintero suite à une erreur du gardien de Toronto (17e). Pozuelo a ensuite mis les siens aux commandes grâce à un tir lointain (1-1, 28e) et une frappe puissante dans le plafond (2-1, 30e). Une nouvelle fois mené après des réalisations de Rodriguez (57e) et Quintero sur penalty (70e), Toronto a trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer grâce à son attaquant canadien Jordan Hamilton, auteur d'un doublé salvateur dans le dernier quart d'heure (77e et 79). Depuis son arrivée en provenance du Limbourg, Pozuelo a inscrit quatre buts en quatre matches.

Roland Lamah et Cincinnati ont été lourdement battus par Real Salt Lake (0-3) après des buts signés Rusnak (42e et 59e s.p.), Johnson (45e+2). Nouveau venu en MLS, le club de l'Ohio pointe à la 7e place provisoire à l'Est avec 10 points, à l'instar de Salt Lake à l'Ouest avec 10 unités.

Enfin, le Los Angeles Galaxy est venu à bout de Houston (2-1) grâce à un penalty de son attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic (31e) et un but tardif signé par sa recrue uruguayenne Diego Polenta (88e). Les Texans avaient entretemps égalisé sur un autre penalty, transformé par Alberth Elis (57e). Le Galaxy (18 pts) est 2e de la conférence Ouest, à un point du LAFC (19 pts) qui a disputé un match de plus. Houston est 4e avec 13 unités au compteur.