Laurent Ciman et le FC Toronto trop forts pour Roland Lamah et Cincinnati

Samedi soir, deux anciens Diables Rouges se rencontraient en Major League Soccer, le championnat professionnel nord-américain. Laurent Ciman et le Toronto FC ont très aisément dominé Roland Lamah et Cincinnati 1-5 devant 25.339 spectateurs réunis au Nippert Stadium.

A la pause, les visiteurs menaient 0-3 après des buts de Patrick Mullins (10e), Nick DeLeon (21e) et Marco Delgado (28e). Alejandro Pozuelo (ex-Genk) a donné l'assist sur le troisième but. Lamah est resté dans les vestiaires à la pause.

Après le café, les Canadiens ont alourdi la marque par Michael Bradley (63e), sur un nouvel assist de Pozuelo, et Nicolas Benezet (85e). Ce n'est que dans le temps additionnel qu'Emmanuel Ledesma (90e+2) a réduit le score.

Ciman et Pozuelo ont joué tout le match pour Toronto, qui est sixième de la Conférence de l'Est (avec 41 points en 29 matchs) en vue de participer aux playoffs. Cincinnati (18 points en 29 matchs) est douzième et dernier et a déjà été éliminé dans la course aux playoffs. Les 7 premiers de chaque Conférence se hissent en playoffs.