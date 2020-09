Laszlo Bölöni viré de La Gantoise après trois rencontres seulement, "une erreur de casting", Wim De Decker le remplace

Une erreur de casting

Le président Ivan De Witte s'est exprimé en conférence de presse sur cette annonce tonitruante: "Les résultats des derniers matchs, particulièrement à Eupen, ont été déterminants. On doit tenir compte de la voix des supporters et du groupe de joueurs. Tout ça mis ensemble, on s’est dit qu’il était préférable de se séparer de Laszlo Bölöni. C’était une erreur de casting. On en prend la responsabilité, Michel Louwagie et moi. On a voulu aller trop vite. Je ne veux pas blâmer l’entraîneur lui-même car il a fait de son mieux pour faire des résultats. Parfois, ce ne sont pas les compétences qui définissent le succès mais c'est aussi une question de concordance entre l’entraîneur et le groupe. Je pense qu’il était bon d’agir directement car l’entente n’était pas bonne entre lui et le groupe. C’était bon de ne pas laisser traîner cette décision."

Le nouveau T1 De Decker s'est montré très enthousiaste : "Je remercie Michel et Ivan pour cette opportunité et ce grand challenge. On va essayer de remettre un peu de calme dans le vestiaire en compagnie de Peter Balette. Nous sommes armés pour faire quelque chose de beau." Comme l'a confirmé Ivan De Witte, Wim De Decker aura le temps de développer un nouveau projet, la direction ne souhaitant pas se remettre directement en quête d'un entraîneur.