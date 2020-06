Lamkel Ze veut-il forcer un transfert vers l'étranger ?

Selon nos confrères, le joueur et son entourage procéderaient de la sorte pour provoquer un départ.

Si le club ne me valorise pas, il vaut mieux que j’y aille."

Pour toutes ces raisons, l’ Antwerp ne verrait pas d’un mauvais œil un départ de son "enfant terrible" mais à condition de débourser un chèque de 10 millions d’euros ! Le club de la métropole place la barre très haut mais aujourd’hui, la Gazet van Antwerpen nous apprend que "le joueur ne désire pas revenir s’entraîner. Pire, il envisage même de partir en vacances la semaine prochaine". Lamkel Ze qui s’est fait opérer du cuir chevelu avait déjà loupé légitimement les tests physiques. Il ne pouvait ni transpirer, ni faire de l’exercice. Mais à présent, la situation semble différente. Le Camerounais exigerait une nouvelle amélioration salariale… "On m’a promis cela. Je veux rester calme mais…"

En théorie, marge de progression et valeur marchande vont de pair surtout pour un joueur encore jeune (23 ans) sous contrat jusqu’en 2023.

Cette saison les stats de Didier Lamkel Ze en championnat sont correctes : 6 buts et 1 assist en 25 matches. Au-delà de ces chiffres, la plupart des observateurs partagent la même opinion sur l’attaquant. Son potentiel reste bien supérieur à ce qu’il a pu démontrer sur le terrain. Le hic, c’est quand les qualités footballistiques ne vont pas "toujours" de pair avec les qualités mentales et le comportement global. Ce qui est souvent le cas à la simple évocation du nom de l’attaquant camerounais. Génial, attachant, imprévisible, inconstant, fantasque… Lamkel Ze est tout cela à la fois.

La force contre le rapport de force

Lamkel Ze, un talent incompris ? - © YORICK JANSENS - BELGA

Luciano D'Onofrio, le patron du Bosuil - © LUC CLAESSEN - BELGA

En période de mercato, ce genre de manœuvre fait partie du jeu de la négociation.

Selon nos informations, les deux parties pourraient se mettre à table bientôt pour évoquer un possible départ (ou une revalorisation salariale ?) mais pas à n’importe quelles conditions. Il est vrai que le contrat du joueur reste encore éloigné des standards salariaux des cadres de l’équipe. Mais Luciano D’Onofrio désire rester le maître du jeu. De par son expérience, le boss sportif du Great old est en quelque sorte "la force dans ce rapport de force imposé par le joueur". Autrement dit, il est dans l’intérêt de tout le monde de parvenir à un accord mais avec l'aval de Luciano qui est conscient que si la situation s’enlise ou s’envenime, la valeur du joueur risque de baisser alors que l’intérêt de clubs étrangers, allemands, turcs et surtout russes, semble concret.