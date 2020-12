Labels des jeunes, reprise en janvier, dossiers U23 pros, Virton, Tubize… : ce qu'en dit David Delferière

Le président de l’ACFF aimerait ne pas voir la saison 2020-2021 aller au-delà du 06 juin 2021. Et que celle-ci soit blanche ou pas, les labels jeunes seront attribués.





- Président, une info contradictoire a circulé, surtout au sortir de votre dernière visioconférence avec les clubs de D2 et D3 acff voici quelques semaines.

Elle concerne les labels jeunes. Seront-ils attribués ou pas cette saison ?



David Delferière : J’ai précisé lors de cette réunion que, cette saison, les labels seraient impactés par la crise sanitaire. Cela ne signifie pas que ceux-ci n’évolueront pas dans un sens ou dans l’autre, pour les clubs qui en ont fait la demande. Que la saison soit "blanche" ou pas, ces critères sont aménagés.

Il reste vivement conseillé pour les clubs qui ne veulent pas perdre une étoile ou, mieux souhaitent en gagner une de suivre les formations à distance proposées par l’ACFF.

Celle-ci innovera encore en février 2021 avec un module d’analyses vidéo destiné aussi aux clubs de provinciales qui veulent en savoir davantage sur leurs adversaires en championnat.

Procéder comme en "temps normal" n’est plus possible, les cours sur le terrain sont suspendus.

Ainsi, l’Acff ne pénalisera, par exemple pas cette saison les clubs qui n’inscriront pas de nouveaux arbitres. Nous espérons par ailleurs que le cabinet de la Ministre des Sports maintiendra les subsides, de 1000, 5000 ou 10.000 euros pour les labellisés.

Au niveau des compétitions de jeunes, en 2020-2021, les championnats interprovinciaux et provinciaux ne donneront lieu à aucune montée ni descente.

Si des clubs ne sont plus réinscrits la saison suivante, on fixera tôt ou tard, au niveau provincial ou du département compétition de l’acff, les critères qui permettront le remplacement d’équipe(s).



- Le Foot Amateur a voulu marquer le coup en parlant de reprise des entraînements à la mi-janvier et la suite du championnat dès la mi-février, à disputer en quinze rencontres.

Mais comment imaginer des fêtes de fin d’année en très petit comité et quinze jours plus tard à peine, des retours d’équipes entières aux vestiaires et des ouvertures de buvettes ?



D.D : C’est important d’avoir un objectif et un projet en tête. Donnons-nous toutes chances de reprendre

en début d’année une activité qui nous passionne, en suivant déjà scrupuleusement jusqu’à ces dates

toutes les directives des Autorités.

L’ACFF ne souhaite pas obliger ses joueurs amateurs à disputer des rencontres de championnat en semaine. Selon notre plan de reprise en janvier, seuls quelques clubs n’ayant encore joué qu’une ou deux fois ou pas du tout depuis le début de saison devront disputer une rencontre d’alignement lors d’un week-end de Pâques, voire, s’il le faut, plus tard, à l’Ascension ou à la Pentecôte. Mais dans le "meilleur" des cas, le championnat peut déjà être clôturé le 13 mai. L’idéal serait de ne pas aller au-delà du 6 juin pour respecter la période des examens des footballeurs étudiants.

Evidemment, si le virus repousse la reprise des entraînements au-delà de février, cela va devenir très compliqué d’éviter la saison blanche. Plus on reste à l’arrêt longtemps, plus les périodes d’entraînement avant une reprise de compétition devront être allongées et plus on s’expose à un calendrier infernal en deux, trois mois. Est-ce tenable ? Et il n’y a pas de reprise possible si on doit se passer de vestiaires et de buvettes.

Virton devra d’abord demander une licence



- La venue des U23 pros dans les séries Nat 1, D2 et D3 acff, c’est une idée que vous appuyez ?



D.D : Oui. 40 de nos 48 clubs de D2 et D3 acff ont déjà une équipe B en provinciales. Donnons l’occasion aux Pros d’avoir une deuxième équipe dans nos championnats. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui pensent qu’un Richelle-U23 Visé ou un Olympic-Charleroi U23, La Louvière-Mouscron U23, Herstal-Seraing U23 etc… et par exemple n’attirera personne.

Si les Pros le décident en janvier, il pourrait déjà y avoir une D1B à douze équipes la saison prochaine, avec 4 formations U23 et, qui sait… Virton.