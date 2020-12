Le Zapping: les joueurs à pile du Beerschot, la déprime de Da Cruz et la naissance du Facile Time. - © Tous droits réservés

La Tribune: Weigl enguirlande un juge de touche, Bolat gagne du temps et Jackers au petit coin dans... Les joueurs de Pro League ont décidé de nous gâter cette semaine. Pour Noël, vous aurez deux gestes Pro League pour le prix d'un. Sinon, le défenseur de Waasland-Beveren Weigl s'en est pris à un juge de ligne. Bolat a sorti son geste fétiche pour gagner du temps et puis, Nordin Jackers avait un besoin pressant avant le coup d'envoi à Gand en semaine. Tout cela et bien d'autres choses, c'est dans le Zapping de la Tribune.