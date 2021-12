La Tribune : "Si Undav a une belle proposition il partira"

L’Union Saint-Gilloise, détentrice de la première place du classement de la Pro League, a eu droit, comme à son habitude, à sa page dans l’émission de La Tribune du lundi soir. Cette semaine, c’est l’avenir du club saint-gillois et le mercato d’été qui ont été abordés avec un nom qui est ressorti : Deniz Undav.

"Si on doit croire au beau football aujourd’hui ce serait vraiment bien qu’il reste" exprime Cécile De Gernier. "Mais on sait aussi comment cela se passe dans le foot moderne" se désole-t-elle.

Swann Borselinno et Stephan Streken sont d’accord pour dire qu’il doit rester. "Lui n’a aucun intérêt à partir et le club n’a aucun intérêt à le lâcher. Je crois qu’Undav sait que s’il part maintenant, il ne sait pas ce qu’il donnera dans une autre équipe. Le jeu collectif créé par les individualités des joueurs est très important à l’Union."

Philippe Albert, peut-être un peu moins sentimental que ses collègues, pense que si le joueur a une belle proposition il partira et il rappelle que l’aspect financier a quand même un grand rôle aussi dans ce genre de décision. Il se souvient du parcours du joueur et explique que celui-ci travaillait à l’usine et s’entraînait le soir il n’y a pas si longtemps que cela. "Il a déjà 26 ans, je pense qu’il doit se mettre à l’abri financièrement."