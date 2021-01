La Tribune: retour en force de la mascotte de St-Trond en 2021, Runje au bout du rouleau et Buatu en mode castra dans le Zapping

Le Zapping: les joueurs à pile du Beerschot, la déprime de Da Cruz et la naissance du Facile Time. - © Tous droits réservés

Le zapping de la 30ème journée de Pro League - La Tribune - 11/01/2021 La Pro League en folie, c'est reparti. En 2021, on prend les mêmes et on recommence. Toujours personne en tribunes mais la mascotte de St-Trond assure toujours le show en solo. Le geste Pro League met en concurrence De Sart et Ocansey de Courtrai. Sinon, Alexandre Blessin s'est laissé marcher sur les pieds à Ostende, ça ne lui ressemble pas. A part ça, le coach des gardiens de l'Antwerp, Vedran Runje, semble dépité par les prestations de Beiranvand.