La Tribune – Real Madrid : "Vinicius est extraordinaire et malheureusement Eden Hazard ne fait plus partie du paysage"

La Tribune a fait une petite incursion en Liga, ce lundi soir, avec sa consultante "foot espagnol", Tracy Rodrigo. L’occasion de faire le point sur la situation de plus en plus compliquée d'Eden Hazard , qui n’a plus joué depuis un mois en Liga.

Les Merengues se sont imposés samedi face au Real Sociedad (0-2). Vinicius a une nouvelle fois sorti une grosse prestation. Le Brésilien a marqué son 10e but en Liga cette saison, et au fil des semaines il prend du galon : "Il est devenu titulaire indiscutable. Il est extraordinaire. C’est peut-être à l’heure actuelle le meilleur joueur de Liga".

Un constat limpide qui ne fait évidemment pas les affaires d'Eden Hazard qui continue à user ses fonds de culottes sur le banc madrilène : "Malheureusement j’ai envie de dire qu’Eden Hazard ne fait plus partie du paysage. On ne se demande même plus s’il doit jouer. Ça ne se discute pas parce qu’il y a Vinicius, Rodrigo et même Asensio passe devant Eden Hazard. Il n’existe pas vraiment pour Carlo Ancelotti. C’est assez triste mais quand on parle d’Eden Hazard dans la presse, c’est plutôt pour savoir dans quel club il va finir".

Le rayon de soleil belge dans cette grisaille madrilène, c’est encore et toujours Thibaut Courtois qui a une nouvelle fois été déterminant : "Thibaut Courtois est un élément central dans cette équipe du Real. Madrid a eu un enchaînement de matches très difficile, avec Séville, l’Athletic Bilbao puis la Real Sociedad. Thibaut Courtois a été exceptionnel, notamment contre l’Athletic".