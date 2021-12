La Tribune : Quelle est la plus grande surprise de l'histoire de notre championnat ?"Des stars face à une équipe de village"

Alors que l’Union Saint-gilloise réalise un début de saison exceptionnel, La Tribune en a profité pour lancer un débat : quelle est la plus grande surprise de l’histoire de notre championnat ? Pour y répondre, Philippe Albert et Manuel Jous ont fouillé les archives pour ressortir deux équipes surprenantes qui auront fait vibrer le Royaume.

Biglia égalise ensuite sur un coup franc dévié par Mbaye Leye pour donner le titre aux Mauves. J’étais au match et on sentait dans le stade qu’Anderlecht n’aurait jamais pu revenir au score sans ce coup franc dévié.

Anderlecht compte sur Silvio Proto , Sacha Kljestan, Lucas Biglia sans oublier le trio d’attaque composé de Milan Jovanovic, Matias Suarez et Dieumerci Mbokani. Jens Naessens ouvre pourtant la marque à la 56e minute et à ce moment-là, Zulte est champion. C’était tout bonnement inimaginable en début de saison.

Pour Philippe Albert, c’est l’épopée de Zulte et Francky Dury qu’il faut retenir. "Zulte Waregem se déplace chez l’ogre anderlechtois dans ce qui sera le dernier match d’une saison extraordinaire.

Après avoir parlé des stars anderlechtoises, concentrons nous sur l’équipe de Zulte. Sammy Bossut était au goal. Devant lui : Davy De Fauw, Steve Colpaert, Karel D’Haene et Bryan Verboom. Le milieu était composé du regretté Junior Malanda, Ibrahima Conte et Jonathan Delaplace. Devant, Thorgan Hazard qui n’était pas encore celui d’aujourd’hui, Naessens et Leye. C’était une équipe de stars face à une équipe de village.

Cela aurait été la plus grande surprise des trente dernières années. J’avais juré sur ce plateau que je me rasais la boule à zéro si Zulte était champion. Cela aurait été fait avec un plaisir énorme s’ils avaient remporté le titre".