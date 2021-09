La Tribune : Quel onze pour le Standard pour affronter Anderlecht à domicile dimanche prochain ?

Après s'être imposé, sans franchement convaincre, sur la pelouse de Seraing (0-1) dimanche, le Standard accueille Anderlecht dimanche prochain pour le premier Clasico à la sauce belge de la saison. Des Rouches, qui se surprennent à tutoyer les sommets de Pro League (3e) ..alors que dans le jeu, la marge de progression semble énorme.

Et alors que Mbaye Leye avait fait le choix très fort de reléguer Nicolas Raskin et Gojko Cimirot sur le banc pour affronter les Sérésiens, les trois points glanés par les Liégeois semblent lui avoir donné raison. Mais va-t-il confirmer son onze de base face aux Mauves ? Le plateau de la Tribune a tenté de décortiquer les choix futurs de coach Leye.

"C'est difficile à dire. Personnellement j'adore Cimirot et Raskin, je pense qu'avec Amallah ça pourrait faire un bon trio. Donc, oui, je sors Peeters et Bastien" entame Philippe Albert. "Je garde Nkounkou et les deux attaquants, pour moi c'est dans le milieu que ça a foiré dimanche" renchérit-il.

"J'irais dans le même sens que Philippe mais je pense que c'est l'amour que j'ai pour ces joueurs (Raskin et Cimirot) qui me guide. ll faudrait voir si Cimirot peut tenir le coup face à l'armada offensive qui arrive. Peeters doit prendre du rythme, je le trouve un peu lent. Mais il va aussi falloir trouver une solution en défense, Laifis, ce n'est pas sûr qu'il sera rétabli et Sissako sera suspendu" analyse Cécile De Gernier.

Un avis partagé par Swann Borsallino : "Par rapport à ce que peut proposer Anderlecht, pour moi Raskin doit être là. C'est un joueur qui sait jouer au milieu sous pression, absorber le pressing et se retourner, donc oui moi je le mettrais."

Bref, Nicolas Raskin semble faire l'unanimité sur le plateau, même si Thomas Chatelle préconise également un changement de système : "Raskin pour aller mettre la pression haut, on a bien vu en 1e mi-temps à quel point ça faisait mal à Anderlecht. Après, je ne connais pas encore bien les nouveaux profils mais j'essaierais bien de mettre juste Muleka devant avec des purs ailiers autour de lui. Est-ce que parmi les nouveaux il y a des joueurs capables d'arpenter les flancs ? Je ne suis pas sûr. D'où ce choix de jouer avec des pistons comme Siquet ou Nkounkou."