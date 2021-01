Le Zapping: les joueurs à pile du Beerschot, la déprime de Da Cruz et la naissance du Facile Time. - © Tous droits réservés

La Tribune: Poulain tire son plan, Tanghe s'y perd avec les balles oranges et la neige a fait le... La neige nous a replongé dans le football amateur et ses batailles de tranchées. Les brancardiers d'Eupen n'ont pas été sympas avec Benoit Poulain. Et un peu de tendresse avec Hrosovsky de Genk qui refait les lacets de son nouvel équipier Preciado. C'est beau la Pro League...