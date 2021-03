Le Zapping: les joueurs à pile du Beerschot, la déprime de Da Cruz et la naissance du Facile Time. - © Tous droits réservés

La Tribune, zapping : pizza party à Anderlecht, Sakala maladroit à 2 mètres du but ou encore le... Nouvel épisode de la Pro League en folie ce lundi. Hein Vanhaezebrouck nous a prouvé toute son implication à Gand et nous a parlé d’herbe. Sambi et ses potes se sont offert une petite pizza après le match contre Zulte. On a aussi demandé son avis à Bongonda sur les choix de Roberto Martinez. Tout ça et bien d’autres choses, c’est dans le Zapping.