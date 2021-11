La Tribune – Philippe Albert sur Vanderhaeghe : « Ce qu’ils ont fait à Yves, ça m’a pratiquement fait gerber »

La Tribune - Philippe Albert sur Vanderhaeghe : « Ce qu’ils ont fait à Yves, ça m’a... La décision avait été prise avant. Je suppose que les grands connaisseurs de l’AS Monaco qui dirigent ce club… Ils changent chaque année d’entraîneur … avaient prévu que le Cercle se ramasse contre Malines. La décision avait été prise, malheureusement les joueurs étaient toujours derrière Vanderhaeghe. Superbe victoire, j’étais très content pour lui, parce que sans le connaître personnellement, c’est quelqu’un que j’apprécie de par sa carrière. C’était pas le plus doué mais à force de travail, il a fait une carrière absolument extraordinaire comme joueur et comme entraîneur c’est quelqu’un de professionnel et de très correct. Cette nouvelle m’a pratiquement fait gerber. C’est le monde du football où tout a disparu, en fait. Le respect, l’élégance, la politesse. Et faire ce qu’ils ont fait avec Yves après cette victoire, c’est proprement scandaleux.