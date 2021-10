La Tribune : Noa Lang en fait-il trop ? "Il se Neymarise, on adore le détester"

Sifflé par le public du Lotto Park lors du Topper entre le FC Bruges et Anderlecht, Noa Lang n’a pas livré le meilleur match de sa saison.

Auteur de nombreux gestes techniques (pour provoquer les supporters mauves ?) mais peu impliqué dans le jeu de son équipe, le plateau de La Tribune est revenu sur la prestation du Néerlandais.

"Lang se Neymarise de plus en plus. Le public le siffle et il décide de monter sur le ballon. Personnellement j’adore, le football doit être un spectacle. C’est une tête de turc formidable, on adore le détester", débute Marc Delire.

Si l’ancien attaquant de l’Ajax semble imiter l’attaquant brésilien du PSG, Stephan Streker ne pense pas que ça joue en sa faveur. "Ca rend son jeu plus narcissique. C’est au détriment du collectif, et même de sa qualité personnelle".

Pour Cécile De Gernier, ces petits gestes peuvent le sortir de sa rencontre. "Je me demande s’il n’est pas moins bon quand il fait ça. Il ralentit le jeu et Bruges est moins dominateur. Il y a quelque chose d’agréable là-dedans mais il ne doit pas le faire tout le temps".

De son côté, Philippe Albert met le joueur en garde. "Un joueur avec trop d’arrogance à Bruges, ça ne peut pas passer. Cela peut arriver une fois de temps en temps mais il devra faire attention".