La Tribune : Mbaye Leye sera l'invité de ce lundi

Mbaye Leye, l'entraîneur du Standard, sera l'invité de l'émission "La Tribune" ce soir à partir de 20h30 sur Tipik. Le sénégalais vainqueur du choc wallon face à Charleroi sera présent, en liaison video, pour répondre aux questions du plateau de Benjamin Deceuninck. Depuis son arrivée, les Rouches revivent avec un bilan de 12 points sur 12 et se sont replacés en sérieux candidats au top 4. L'émission abordera également le choc entre Bruges et Genk, les deux premiers du classement. Le dossier de la rédaction sera consacré au foot amateur et à la saison blanche qui vient d'être décrétée.