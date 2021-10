Qui succédera à Mbaye Leye à la tête du Standard de Liège ? Qui acceptera de relever un défi compliqué mais alléchant ? De très nombreux noms sont cités depuis l’annonce du départ du Sénégalais, mais aucune information fiable n’a encore filtré. L’équipe de La Tribune a livré ses impressions et ses pistes sur le sujet !

Pour Thierry Luthers, comme pour les internautes qui ont répondu à notre sondage QR, Marc Wilmots est une option sérieuse : "Moi j’ai toujours pensé que Marc Wilmots ça a du sens. Il est disponible. Marc Wilmots était le héros national, et depuis un certain Belgique – pays de Galles c’est le zéro national. Je ne comprends pas comment on peut retomber aussi vite du pinacle aux abysses. Et je sais que lui, il me l’a déjà dit, c’est un challenge qui lui plairait. Il est rouge et blanc dans son âme. Mais cela va peut-être dépendre aussi du nouvel investisseur". Notre journaliste détaille sa pensée : "Je lis un peu partout que ce sera peut-être Tottenham. S’il y a un partenariat qui se développe avec les Spurs, j’avais une petite idée c’est Ryan Mason, 30 ans, qui avait repris l’équipe pendant quelques semaines quand Mourinho avait été viré. Depuis il est retourné chez les jeunes de Tottenham. C’est une hypothèse mais je pense qu’ils ont déjà reçu pas mal de candidatures depuis ce matin."

Si Cécile De Gernier pense avant tout qu’il faut absolument un entraîneur avec beaucoup d’auras pour gérer le groupe et les prises de décision mais elle pense surtout que "peu importe le successeur, s’il n’y a pas quelque chose de solide et structuré autour, ça ne changera rien".

Philippe Albert privilégierait un coach qui connaît le championnat, comme Alexander Blessin le coach d’Ostende. Ou un certain Marc Wilmots lui aussi : "Ce qu’il a fait avec l’équipe nationale, il pourrait le faire avec ce groupe de joueurs. Les remobiliser parce qu’il faut des résultats tout de suite."

Thierry Luthers rappelle que le nom de Will Still circule beaucoup dans la presse, or il aurait un accord avec le Sporting d’Anderlecht pour entrer dans le staff de Kompany, et Thierry se demande si un deuxième néophyte après Mbaye Leye est vraiment ce dont le Standard a besoin.

Marc Delire lui est sans équivoque : "Le Standard est le club le plus populaire en Wallonie, il faut le sauver parce que là il est en phase terminale". Philippe Albert abonde dans le sens de Marc : "Tout le monde a besoin du Standard."

Notre consultant continue sa réflexion : "Il faut employer les grands moyens. Il faut la paix, l’union sacrée. Il faut que Lucien D’Onofrio (ndlr. parti de l’Antwerp en mai dernier) revienne, qu’il forme un groupe avec un nouvel entraîneur que Lucien irait chercher, qu’il chapeauterait, avec l’aval de Brunon Venanzi qui trouverait de l’argent en Angleterre et je peux vous dire que là c’est reparti." De quoi faire rêver les supporters du Standard ? Peut-être ! Ils obtiendront des réponses dans les jours et semaines à venir, alors que le club va profiter de la trêve internationale pour mettre de l’ordre.