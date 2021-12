La Tribune : les racistes n'ont pas leur place dans les stades, il faut agir vite et fort

Ce lundi soir dans La Tribune, les chroniqueurs sont revenus sur les événements du topper entre Bruges et Anderlecht. Ce dimanche midi, Kompany, son staff et son équipe ont été victimes d’insultes racistes de la part des gradins brugeois selon les dires du coach après la rencontre.

Sur le plateau, les consultants réfléchissent et échangent sur un constat qu’ils font tous : il faut renforcer les sanctions. Ils sont tous d’accord mais évidemment il y a des nuances dans les avis.

Pour Cécile De Gernier, il faut arrêter les matchs : "On sait bien que les amendes financières n’ont pas d’impact, il faut trouver d’autres choses plus sévères. Fermer les tribunes pourquoi pas et arrêter les matchs aussi. On parle de solutions. Il faut arrêter les matches à un moment. Ça fait partie de ça aussi. Les supporters qui viennent au stade pour voir un match, si on arrête leur match, les autres qui sont dans la tribune ils vont peut-être aussi leur dire " à un moment il faut arrêter ". C’est une conscience collective. Mais ça veut dire pour ça qu’il faut priver les gens de quelque chose. Que ce soit de venir au stade, s’il faut les punir je suis d’accord. Mais il faut arrêter les matches aussi. Chacun doit prendre ses responsabilités."

Philippe Albert va dans le sens de Cécile : "Les sanctions doivent être directes. Il faut arrêter avec huis clos, sursis etc. Il faut trancher dans le vif. Si on ne le fait pas dans 10, 15, 20 ans les jeunes qui sont là sur le plateau vivront exactement les mêmes problèmes. Donc comme punition : soit interdire de stade à vie, soit, si ce sont des amendes il faut arrêter avec les amendes à 5000, 10.000 euros. Minimum 50.000 voire 100.000 et une déduction des points ! Et là les dirigeants vont se bouger un peu !"

Nordin Jbari rejoint Philippe mais penche davantage pour un renforcement judiciaire des sanctions, il le répète : "Les sanctions individuelles sont la seule solution d’après moi, on a vu que le collectif ne fonctionnait pas. On a donné des amendes aux club, ça n’a rien changé. Même un huis-clos, ça va embêter le club et les joueurs avant tout mais pas les fauteurs de troubles, ces gens-là reviennent encore plus frustrés. Pour moi il faut porter ces problèmes devant le tribunal et donner des sanctions individuelles et judiciaires."