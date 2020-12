Le Zapping: les joueurs à pile du Beerschot, la déprime de Da Cruz et la naissance du Facile Time. - © Tous droits réservés

La Tribune: les arbitres ont fait le spectacle ce week-end, Nmecha a appris à voler et Butez aime... Quand les arbitres s'en mêlent, la Pro League déborde de fun. M. Lardot et ses assistants se sont fait plaisir. A Anderlecht, Nmecha a appris à voler aux côtés de l'ancien Mauve Olivier Deschacht. Sinon, on devrait rappeler aux joueurs qui jouent à 13h30 d'éviter l'apéro à 11h. Jean Butez ne l'oubliera pas de si tôt.